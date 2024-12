Six mois après les élections, toujours pas de gouvernement fédéral: du côté de la droite, on s'agace

Ce lundi, cela fera six mois que les Belges sont allés voter, et pas l’ombre d’un gouvernement fédéral en vue. Quelles sont les dernières informations des négociations en cours?

Qu’est-ce qui passe quand vous voulez faire entrer 5 paires de chaussures dans 4 boites ? Ça coince et, à la fin, on s’essouffle...

Que demandent alors les partis du centre et Vooruit ?

Pour illustrer, cinq mesures concrètes peuvent petre pointées pour démontrer ce que ces partis de centre et de gauche refusent : la suppression de déductibilité fiscale des pensions alimentaires, et cela pourrait impacter des dizaines de milliers de familles. Ensuite, la limitation des allocations de chômage à 2 ans car les socialistes veulent repasser à 4 ans.

Vient ensuite la possibilité d’ouvrir une prison belge au Kosovo ou la possibilité d’enfermer des enfants mineurs avant que les familles soient expulsées, ou encore faire payer un forfait pour demander la Nationalité belge. Tout cela, les partis de gauche et du centre n’en veulent pas...

La droite s'agace

Du coté de la droite, le MR et la N-VA considèrent que depuis une semaine, on ne fait que reculer, "gauchiser" les propositions et demander de nouveaux impôts.

Ce lundi, nouveau round de discussion consacré à la sécurité et demain, 13e rapport du formateur De Wever au Roi. Conclusion : on est loin, très loin, d’avoir un gouvernement fédéral à placer sous le sapin...