Bart De Wever l'a promis à Conner Rousseau: il veut récolter plus de deux milliards d'euros auprès des plus riches

Comment Conner Rousseau a-t-il été convaincu de revenir dans les négociations ? D'après les informations recueillies par nos confrères de VTM, c'est grâce à une promesse de Bart De Wever, celle d'obtenir plus d'argents "des épaules les plus larges", afin de combler le trou budgétaire. Plus clairement, il s'agirait de récolter plus de deux milliards d'euros de nouvelles recettes provenant des plus riches.

D'après les documents consultés, De Wever envisage un plan équilibré : deux tiers des fonds proviendraient de réformes dans les pensions et le marché du travail, notamment en durcissant les règles pour les demandeurs d’emploi. Le dernier tiers serait issu d’autres politiques, avec une part provenant des hauts revenus et diverses sources.