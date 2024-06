"À travail égal, salaire égal, point barre": dans Femmes de pouvoir, Elisabeth Degryse défend l'égalité des revenus

Dans le monde politique, il y a de plus en plus de femmes, Elisabeth Degryse en fait partie. Ancienne vice-présidente des Mutualités Chrétiennes, elle se lance en politique avec Les Engagés : elle est candidate pour les élections fédérales à Bruxelles.

"En fait, ce qui se passe dans le monde politique n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société. Si notre société était beaucoup plus égalitaire, le monde politique le serait aussi. Donc, on doit travailler dès le plus jeune âge sur les questions de respect, que ce soit vis à vis des femmes, mais vis à vis aussi de toute une série de discriminations que l'on peut vivre, que ce soit vis à vis des LGBTQIA+, vis à vis des personnes d'origine étrangère, il y a un vrai travail sur le respect et le vivre-ensemble qui doit se faire", explique-t-elle.

Elle a ensuite défendu l'une de ses priorités dans son combat politique : l'égalité salariale. "À travail égal, salaire égal, point barre. La question ne devrait même plus se poser. Ça, c'est vraiment important", scande la candidate des Engagés.

Dans cet entretien, Elisabeth Degryse évoque également :