Vooruit toujours pas convaincu par la nouvelle "super note" de De Wever sur la formation du gouvernement: qu'est-ce qui coince?

Le formateur et président de la N-VA a réuni à nouveau jeudi les présidents du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V, une semaine après une réunion similaire au cours de laquelle le leader des socialistes flamands, Conner Rousseau, avait rejeté la première version de la note socio-économique du formateur, la jugeant déséquilibrée. Et pas question pour lui de négocier sur les thèmes déjà débroussaillés en groupe de travail (énergie, mobilité, défense, immigration, etc.) tant que les propositions socio-économiques et budgétaires n'étaient pas rééquilibrées.

Un texte jugé trop inégal

Le formateur a retravaillé sa "super note" et l'a soumise aux différents partis au cours d'entretiens bilatéraux. Nouvelle réunion ce jeudi, en vain: le texte est toujours jugé trop inégal par plusieurs présidents. Il penche trop à droite et contient une série de propositions que même la coalition suédoise, où ne se trouvait pourtant aucun parti de gauche, n'avait pas reprises à son compte.

Mais alors que certains se montraient prêts à continuer et intensifier les négociations, la réponse a été négative chez Vooruit. Les socialistes réclament que les grands patrimoines soient mis à contribution à hauteur de 20 milliards d'euros tandis qu'à l'heure actuelle, ce serait d'abord les soins de santé qui seraient pressés pour réaliser des économies. La taxe sur les plus-values reprise dans la note - et objet au mois d'août d'une querelle entre Vooruit et le MR - servirait surtout à réaliser une baisse d'impôt supplémentaire, déplorait-on.

Une autre source a fourni une autre version des faits : l'essentiel de l'exercice proviendrait des réformes du marché du travail et des pensions. La baisse d'impôts n'aurait qu'une portée limitée et ne serait pas non plus au cœur de la discussion. Par ailleurs, un consensus se dessinerait pour imposer une contribution aux grands patrimoines, une demande que Vooruit serait loin d'être le seul à porter. "Quatre des cinq partis se montrent constructifs", affirmait-on.