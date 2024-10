Elections communales: Ecolo perd tous ses bourgmestres à Bruxelles

Sur le papier, la majorité Ecolo-PS sortante pouvait être reconduite avec 22 sièges, mais son étroitesse à l'issue du scrutin ouvrait le jeu d'autres coalitions possibles à trois. L'accord de majorité prévoit aussi que Gautier Calomne (MR) devienne premier échevin et Geoffroy Kensier (Les Engagés) deuxième. La coalition totalise 26 sièges sur les 43 du conseil communal.

Les nouveaux partenaires se sont notamment entendus sur l'accessibilité au logement, une non augmentation des impôts locaux et "une trajectoire pour permettre des réductions en vue de renforcer leur pouvoir d'achat", une mobilité adaptée à la politique de stationnement, un renforcement structurel de la propreté publique, la rencontre des objectifs environnementaux (isolation énergétique des écoles et bâtiments publics), et l'accessibilité des services publics.

Le prochain collège sera composé de 4 échevins libéraux, 2 échevins socialistes, 2 échevins Les Engagés. La présidence du CPAS sera assumée par le PS et la présidence du conseil communal par le MR.