Élections communales: Hadja Lahbib renonce à la tête de liste à Schaerbeek pour se consacrer à la Commission européenne, voici qui la remplace

Lundi passé, le gouvernement a officiellement transmis la candidature de Mme Lahbib à la Commission européenne. Le MR avait alors annoncé qu'elle resterait en tête de liste à Schaerbeek, sa désignation officielle dans l'équipe d'Ursula von der Leyen étant prévue après le 13 octobre. Les impératifs de préparation à une telle candidature, notamment l'audition devant le Parlement européen, sont toutefois apparus difficilement conciliables avec une campagne électorale.

"C'est un honneur mais aussi une responsabilité que j'entends pleinement saisir. Il y aura des rendez-vous très importants dans les semaines à venir pour préparer l'audition au Parlement européen et me préparer dès que le portefeuille sera choisi. J'ai déjà rencontré Ursula von der Leyen, la rencontre s'est très bien passée mais j'ai tout de suite mesuré l'ampleur du travail à abattre à un moment où l'Europe fait face à de très nombreux défis. Cela demande une concentration extrême, en plus des affaires courantes au ministère des Affaires étrangères où il faut aussi être pleinement concentrée et vigilante", a expliqué Mme Lahbib au cours d'une conférence de presse.