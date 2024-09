Hadja Lahbib, candidate commissaire européenne: voici en quoi consiste ce travail à plus de 20.000 euros par mois

Mais concrètement, quel est le rôle de commissaire européen, endossé depuis 2019 par Didier Reynders ?

Qu'est-ce qu'un commissaire européen?

Il s'agit d'un responsable, nommé par chaque État de l'Union européenne pour siéger au sein de la Commission européenne. "C'est à peu près l'équivalent d'un ministre", complète Quentin Michel, professeur ordinaire à l'ULiège. "C'est quelqu'un qui est en charge d'exécuter des décisions qui sont prises par le Parlement et le Conseil des ministres, donc c'est une forme d'exécutif, une sorte de gouvernement".

Chacun des 27 commissaires européens est responsable d'un domaine, qu'on appelle "portefeuille". Par exemple, Didier Reynders était commissaire européen à la Justice.

En plus de la fonction exécutive, le commissaire européen peut proposer de nouvelles lois et politiques pour l'UE: "Il a un pouvoir d'impulsion de venir avec de nouvelles idées qui sont décidées collégialement par la Commission européenne. Après, elles partent vers le Parlement, et ou, vers le Conseil pour être adoptées et validées. Enfin, elles seront renvoyées vers la commission pour leur mise en œuvre", explique Quentin Michel.