Elections communales: les détails et les analyses des résultats

Voici ce qu'il faut retenir des élections: la vague bleue azur MR-Engagés se poursuit après le scrutin de juin dernier, mais un mur PS reste bien dressé en Wallonie. A Mons, Liège, Charleroi et dans plusieurs grandes communes bruxelloises, les socialistes résistent. Les Verts et DéFI sont les grands perdants de ce dimanche.

En Flandre, la N-VA garde sa suprématie à Anvers et le fait marquant, c'est la majorité absolue pour un parti d'extrême droite, à Ninove. Au-delà des poussées communautaristes, ce scrutin est également marqué par un taux d'absentéisme croissant.

Revivez notre direct au lendemain du scrutin:

19h39 Forest: Le PS mène des contacts exploratoires avec le PTB et les Verts Le PS forestois mène actuellement des contacts exploratoires discrets avec le PTB et Ecolo-Groen dans le contexte de la recherche d'une coalition pour diriger la commune, a-t-on appris mardi de plusieurs sources. Ces contacts sont, au stade actuel, de type bilatéral. Le PS consultant les deux autres listes, jusqu'ici séparément. Les contacts entre le PS et la liste MR-DéFI, sortie en tête du scrutin dimanche ont été très limités durant la soirée électorale, et pour ainsi dire inexistants lundi, ressort-il d'informations recueillies auprès d'une source libérale. La liste MR-DéFI a remporté les élections locales à Forest, obtenant 10 des 35 sièges du conseil communal. La liste PS-Vooruit est sortie deuxième avec neuf sièges, précédant Ecolo-Groen et le PTB (8 sièges chacun). Les Engagés en ont décroché deux.

19h32 Le Parti socialiste conserve le pouvoir dans plusieurs grandes villes wallonnes Le PS avait été "fragilisé" aux élections de juin dernier. Il ne s'en sort finalement pas trop mal aux communales. Et même s'il est en baisse à certains endroits, le parti conserve le pouvoir dans plusieurs grandes villes wallonnes.

19h00 Le MR ne conservera que deux échevinats à Namur Le MR ne conservera que deux échevinats à Namur, a annoncé lundi en fin de journée la nouvelle majorité namuroise constituée des Engagés et des libéraux. Au vu du résultat du scrutin communal, Ecolo, en place depuis 18 ans, ne fera plus partie de la majorité de la capitale wallonne. Lundi, il était donc temps pour Les Engagés et le MR d'en dévoiler un peu plus sur le futur de leur alliance. Alors qu'il était à la tête de trois échevinats lors de la précédente législature, le MR n'en dirigera plus que deux. Les Engagés, eux, auront huit mandataires: le bourgmestre, six échevins et le président du CPAS.

17h43 L'enquête sur une possible fraude à Ninove confiée à la police fédérale L'enquête sur une possible fraude électorale à Ninove sera menée par la police fédérale et non pas par la police locale. Cette décision a été prise afin de garantir l'indépendance de l'enquête et de permettre à celle-ci de se dérouler rapidement, avant la prestation de serment du nouveau bourgmestre. Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête dimanche après avoir été informé d'une possible fraude électorale dans la localité. La liste Forza Ninove, tirée par Guy D'haeseleer du Vlaams Belang, a obtenu la majorité absolue des sièges dans la commune, et a donc toutes les cartes en main pour occuper le pouvoir.

16h21 Charleroi: le PS attend avant d'entamer les discussions Le PS ne mènera, lundi, aucune discussion en vue de la formation de la future majorité communale à Charleroi et attendra les prochains jours pour les entamer, selon sa porte-parole. Victorieux dimanche en ayant conservé sa majorité absolue, le PS carolo a la main sur les futures discussions. Dès dimanche, Thomas Dermine a indiqué que son parti n'avait pas d'exclusive mais a rappelé aussi qu'il souhaitait constituer la majorité la plus progressiste possible. Les discussions devraient débuter dès mardi. Pour l'heure, le programme de celles-ci n'a pas été révélé. Derrière le PS, le MR a remporté 10 sièges, Les Engagés 6 et le PTB 9. Ecolo, en revanche, a perdu l'ensemble de ses représentants au conseil communal. L'ancienne majorité carolo était constituée du PS, de C+ et d'Ecolo.

15h16 Les opérations de dépouillement ont repris à Farciennes Les opérations de dépouillement du scrutin communal ont repris ce lundi vers 13h15 à Farciennes. Elles avaient été interrompues vers 2h30 durant la nuit de dimanche à lundi après un bug informatique. Le bug en question a été constaté quand les équipes sur place ont remarqué un décalage entre le nombre de votes renseignés dans le système et la quantité de bulletins. Il a nécessité l'intervention d'un technicien. Par la suite, les différentes listes ont jugé qu'il était trop tard pour terminer le dépouillement et ont convenu de le reprendre lundi en début d'après-midi. Les opérations de dépouillement devraient durer une partie de l'après-midi. Les résultats sont annoncés quant à eux en fin d'après-midi. Dans une liste apparentée socialiste, le bourgmestre sortant Hugues Bayet est en lice pour un quatrième mandat.

14h17 Christos Doulkeridis met un terme à sa carrière politique Selon le journal Le Soir, Christos Doulkeridis met un terme à sa carrière politique active après avoir perdu son écharpe de bourgmestre à Ixelles. Ecolo est pourtant arrivé en tête du scrutin dimanche mais une alliance entre le MR, les Engagés et le PS a eu raison du maïorat des Verts, décroché en 2018. "On a subi des attaques, un bashing incroyable durant cette campagne, comme si c'était Ecolo le problème et, pourtant, les Ixellois ont fait de nous le premier parti de la commune. Et puis, il y a eu une autre partie de la politique, celle des petits jeux politiciens qui dégoûtent la population. Moi, j'ai toujours fait de la politique avec authenticité, autour de valeurs et d'un projet que j'ai toujours défendus, je n'ai jamais voulu céder à la lutte des places. Je reste avec ma dignité et je suis fier du bilan à la tête de la commune", a déclaré Christos Doulkeridis interrogé en marge d'une réunion du bureau de son parti.

14h03 Anvers: De Wever reçoit le PTB "pour la galerie" Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever entame ce lundi ses consultations des autres partis en recevant le PTB (PVDA), arrivé deuxième dimanche aux élections communales. Mais ce sera uniquement "pour la galerie", a affirmé le dirigeant de la N-VA qui, la veille, s'était comparé à "Rome ayant vaincu Moscou". C'est une spécificité de la nouvelle législation électorale en Flandre: un "droit d'initiative" est octroyé à l'élu ayant obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a récolté le plus de votes. Il permet à cet élu, pendant une période de 14 jours, de constituer un accord de majorité avec d'autres listes, si la sienne n'a pas décroché la majorité absolue. S'il échoue, le droit d'initiative passe à un autre.

13h48 Analyse des résultats d'Ecolo en Wallonie et à Bruxelles Martin Buxant, référent politique, analyse les résultats d'Ecolo en Wallonie et à Bruxelles au lendemain du scrutin communal. Les Verts sont les grands perdants de ces élections avec DéFI.

13h23 Bruxelles: "Le PS est de loin le premier parti", se félicite Philippe Close "Je fais le plus grand score en voix de préférence de toute la région. Je voudrais donc d’abord remercier les 9.000 personnes qui ont voté pour moi. Le PS est de loin le premier parti", se félicite ce lundi midi Philippe Close, invité dans l’édition spéciale élections du RTL info.

13h16 Résultats dans les grandes villes

13h12 Ninove: la N-VA rejette la main tendue par Guy D'haesseleer L'unique conseillère N-VA à Ninove a rejeté ce lundi la main tendue par Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) à rejoindre sa majorité absolue."Je n'y vois aucune plus-value", a commenté lundi Karolien De Roose. Guy D'haeseleer a remporté dimanche avec sa liste Forza Ninove (Vlaams Belang) la majorité absolue dans cette commune de Flandre orientale, soit 18 des 35 sièges du conseil communal. Le futur bourgmestre d'extrême droite souhaite toutefois ouvrir sa majorité à un partenaire. Il avait adressé un appel en ce sens dès ce lundi matin en direction de l'unique élue N-VA. "Avec un seul siège, nous sommes sanctionnés", analyse Karolien De Ronse. "Mon rôle est dans l'opposition, et pas dans la majorité. Je ne vais pas me laisser acheter pour une fonction d'échevine. Ce n'est absolument pas mon style. Je vais donc humblement remplir mon rôle dans l'opposition".

12h52 Le PS+ et le MR formeront la nouvelle majorité à Huy Sur base des résultats des élections communales à Huy, le PS+ et le MR ont décidé de former la nouvelle majorité, ont annoncé lundi matin Christophe Collignon (PS+) et Olivier Humblet (MR). Le MR obtiendra deux sièges au collège communal, dont celui de premier échevin. Christophe Collignon restera bourgmestre et son groupe PS+ obtiendra également 4 autres postes d'échevins. La majorité sera ainsi constituée de 16 sièges sur 27 au Conseil communal, ce qui représente près de 60% des électeurs. "Avec 2.248 voix de préférence, le meilleur score hutois, les électeurs ont clairement pris l'option de me choisir comme bourgmestre. Je me réjouis du travail accompli et de la confiance renouvelée des Hutoises et des Hutois en vue de poursuivre la transformation de la Ville", a commenté Christophe Collignon.

12h03 Ciney: le bourgmestre n'exclut pas d'ouvrir sa majorité absolue Frédéric Deville, bourgmestre sortant de Ciney et tête de liste ICI, n'exclut pas d'ouvrir sa majorité absolue (13 sièges sur 25) à un autre groupe, a-t-il indiqué ce lundi matin. La liste ICI a certes remporté ce scrutin mais la majorité absolue obtenue est courte. "On se sent sereins si on doit composer seuls, ce n'est pas inenvisageable. Mais on n'exclut pas non plus d'ouvrir cette majorité à un autre groupe. J'attends de voir si certains veulent travailler avec nous. Je n'ai d'animosité personnelle envers aucune des trois autres listes et si on a une proposition pour une coalition sereine, on prendra le temps de la réflexion", a-t-il déclaré.

11h42 Soignies: Fabienne Winckel reste bourgmestre Les négociations à Soignies ont abouti à une alliance entre la liste "PS-LB" de la bourgmestre sortante Fabienne Winckel (37,57 %), qui a perdu un siège (12) par rapport à 2018, avec la liste "Ensemble" (24,89 %), apparentée aux Engagés, conduite par Sonia Depas-Lefebvre et secondée par le ministre wallon François Desquesnes, en recul de 2,22 % (-1 siège). Fabienne Winckel, première en nombre de voix, reste donc bourgmestre pour la période 2024-2030.

11h19 Boussu: Sandra Narcisi, dite Barbi, devient bourgmestre A Boussu, Sandra Narcisi, dite Barbi, avec sa campagne "Place à l'audace", décroche le maïorat avec 52,90% des voix pour le parti socialiste (+ 4,97% par rapport à 2018). Sandra Narcisi s'adjuge 2.167 voix de préférence, soit encore mieux que le bourgmestre sortant. Sandra Narcisi est une ancienne participante de l'émission "Vu à la télé".

10h46 Ecolo perd son maïorat à Ixelles, les Verts n'ont plus de bourgmestre dans la capitale A Ixelles, MR/Open Vld, PS/Vooruit et Les Engagés s'associent pour éjecter Ecolo du pouvoir, révèle la RTBF. Les écologistes, menés par le bourgmestre sortant, Christos Doulkeridis, sont pourtant arrivés en tête avec 28,4% des voix. Ecolo perd ainsi son dernier poste de bourgmestre dans la capitale puisqu'ils ont également perdu le maïorat à Forest et Watermael-Boitsfort. Le bourgmestre d'Ixelles sera Romain De Reusme alors que son parti, le PS, est arrivé troisième. Le socialiste a obtenu 1698 voix de préférence.

10h42 Provinces: le MR et les Engagés dominent le PS Avec respectivement 79 et 65 conseillers provinciaux, le MR et les Engagés sortent vainqueurs du scrutin provincial, confirmant à cet échelon intermédiaire les résultats des scrutins du 9 juin dernier. Avec un gain de 14 sièges, le MR conforte sa première place de 2018, tandis que les Engagés doublent leur représentation (+32 sièges). Le PS (53 conseillers, -12) ne reste premier parti qu'en Hainaut. Loin derrière, le PTB progresse de 9 à 16 sièges, tandis qu'Ecolo, qui avait connu le succès il y a six ans, s'écroule de 44 à... 15 conseillers. Défi, qui avait remporté 5 sièges en 2018, n'en garde plus qu'un. Le PS perd son leadership en province de Liège, où ses 14 conseillers sont dépassés par les 18 MR. Viennent ensuite les Engagés (12), le PTB (8) et Ecolo (4). En Hainaut, le PS préserve sa première place (22), talonné par le MR (18) tandis que les Engagés complètent le trio de tête (11). Ecolo va chercher un siège, le PTB 4. La province "bleue" du Brabant wallon confirme la première place des libéraux (16), largement devant Les Engagés (10), eux-mêmes à bonne distance du PS (4). Ecolo décroche aussi 4 sièges, le PTB 2, tandis que DéFI va chercher son unique conseiller provincial. Plus on descend l'axe de l'E411, plus les Engagés prennent la main. La province de Namur les place devant le MR en nombre de voix mais à égalité en sièges (14), devant le PS (9), Ecolo (4) et le PTB (2). Les centristes dominent en province de Luxembourg, avec 18 conseillers. Le MR en compte 13, le PS 4 et Ecolo 2. Au final, le PS perd son leadership dans une province (Liège) et le maintient dans une autre (Hainaut). Le MR conquiert le leadership à Liège, le perd à Namur et le préserve en Brabant wallon. Les Engagés conquièrent le leadership à Namur et le préservent au Luxembourg.

10h22 "C'est une bonne nouvelle", commente un électeur à Liège "En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le MR n'est pas passé ici. C'est ça, Liège reste un bastion socialiste. Je pense que c'est important pour l'identité de la ville, son histoire et puis son état d'esprit, je dirais", a commenté un électeur à Liège ce lundi matin sur bel RTL.

10h11 Les résultats dans la capitale: Ecolo s'effondre Dans la capitale, les libéraux et les socialistes maintiennent leur pouvoir Ils prennent la main à Schaerbeek et le PS reste à Bruxelles-Ville. En revanche, à part dans deux communes bruxelloises, Ecolo s'effondre. Visiblement, ils n'ont pas réussi à relever la pente prise au fédéral. Et c'est à Bruxelles, qu'ils survivent un peu, même s'ils ont eu chaud. Christophe Doulkeridis, bourgmestre d'Ixelles, a désormais le même nombre de sièges que le MR et n'est donc pas certain de garder son poste. Par contre, à Saint-Gilles, c'est un peu mieux, Ecolo et le PS gardent la main. À Watermael-Boitsfort, là, ça se complique fortement Un bastion historiquement écolo qui ne le sera plus. La liste MR-Engagés tirée par David Leisterh renverse la majorité verte et prend certainement le maïorat.

10h04 Nivelles: Pierre Huart ne rempilera pas La liste du bourgmestre Pierre Huart (MR) ne rempilera pas à la tête de Nivelles. Après avoir négocié une bonne partie de la nuit, Les Engagés qui sont passé de 2 à 7 sièges confirment avoir ouvert des discussions avec Ecolo et les socialistes de PluS. Les comités respectifs ont approuvé ces négociations, qui devraient être finalisées lors d'une nouvelle réunion entre partenaires prévue lundi soir. "En tant que gagnant de ces élections, nous avons pris la main. Tous les autres partis, à l'exception du Mouvement citoyen mais qui n'a obtenu que deux sièges, ont perdu. Nous avons choisi Ecolo et PluS parce qu'ils ont des programmes davantage compatibles avec le nôtre, notamment en ce qui concerne un moratoire immobilier et le dossier de la réhabilitation de l'ancien convent des Récollets dont le permis a été suspendu par le Conseil d'Etat. Nous sommes aussi en faveur de l'alternance en politique, de manière générale, et le MR était à la tête depuis 18 ans", indique Bernard De Ro. Tête de liste des Engagés qui est le parti le plus important de la coalition en formation, meilleure score sur sa liste, Bernard De Ro deviendra bourgmestre de Nivelles.

09h57 Molenbeek-Saint-Jean: vers une alliance PS-PTB? La bourgmestre sortante de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux (PS), a affiché ce lundi sa volonté de former une tripartite "la plus progressiste possible" dans sa commune, au lendemain du scrutin. La socialiste a déjà entamé des discussions dimanche soir avec le PTB, arrivé deuxième avec une progression de 4 sièges. Mais les deux formations ne disposent ensemble que d'une majorité très courte: 23 sièges sur 45. "C'est trop juste", a reconnu ce lundi matin sur le plateau de BX1 la bourgmestre sortante. "Nous allons chercher un troisième partenaire. Il faut de la stabilité pour six ans". Outre le succès du PTB, le scrutin à Molenbeek a aussi été marqué par un beau résultat pour la Team Fouad Ahidar (7 sièges), ainsi que Molenbeek Autrement (4 sièges). Mme Moureaux y voit le signe d'un "vote contestataire dont il faut tenir compte. Ce sont des partis qui ont progressé et il faut l'entendre", a-t-elle ajouté.

09h32 Tubize: un accord signé pendant la nuit Le MR et les Engagés, vainqueurs des élections à Tubize, ont signé cette nuit un accord de majorité avec la liste Réveil citoyen (RC), indique ce lundi la RTBF. Le bourgmestre sera donc le libéral Samuel D'Orazio, qui n'est autre que le fils de Roberto D'Orazio, emblématique syndicaliste du combat pour les Forges de Clabecq. Les libéraux ont récolté 22,2% des voix (+7,9pp) et comptent désormais 7 sièges. Le même nombre que Les Engagés, avec 21,2%. La majorité sortante, PS et Ecolo réunis sous la liste Ensemble, dans laquelle on retrouve l'ex-Diable Rouge Walter Baseggio, arrive en quatrième position, avec 15,7% (5 sièges, contre 10 en 2018). La liste Réveil Citoyen devance la liste Ensemble avec 17,5% des voix, mais perd 4 sièges pour en compter désormais 5.

09h11 Rochefort: Corine Mullens renvoyée dans l'opposition Les groupes MR-IC et Pour, respectivement menés par le bourgmestre sortant Julien Defaux (MR) et le bourgmestre empêché et ministre en affaires courantes Pierre-Yves Dermagne (PS), ont annoncé avoir trouvé un accord de coalition, dans la nuit de dimanche à lundi. Avec cette alliance, les groupes MR-IC et Pour forment une majorité de 13 sièges sur 23 et renvoient ainsi Corine Mullens et sa liste @avenir (8 sièges) dans l'opposition aux côtés d'Ecolo (2 sièges). Julien Defaux devient ainsi le futur bourgmestre de Rochefort puisque c'est lui qui a récolté le plus de voix de préférence (940) sur la liste de la future majorité qui a obtenu le plus de sièges.

08h47 Vraie claque pour Écolo dans le Brabant wallon C'est une vraie claque pour Écolo dans le Brabant wallon et à Ottignies en particulier, où ce sont 24 années "vertes" qui s'arrêtent avec la liste IC Impulsion qui a remporté la victoire avec une majorité absolue dimanche soir. Ce lundi matin, les Ottintois se réveillent avec un nouveau bourgmestre. Il s'appelle Nicolas Van der Maren. La bourgmestre sortante d'Ottignies Louvain-la-Neuve n'arrive qu'en troisième position dans les voix de préférence. A Nivelles, il y a aussi une surprise : une déception pour le bourgmestre sortant MR Pierre Huart qui remporte le suffrage, mais avec une légère baisse et qui donc dès dimanche soir s'est avoué vaincu. C'est le premier score de Nivelles, c'est un bon score personnel pour lui, mais une autre majorité est désormais en négociation.

08h34 Maxime Prévot, patron de Namur Plébiscité par les Namurois avec 43% des votes exprimés, la liste du bourgmestre Engagé Maxime Prévot va donc diriger Namur... mais pas seul : il manque un petit siège pour une majorité absolue. Dans le bel RTL Matin, le bourgmestre ne regrette rien. "On n'aurait même pas imaginé en être si proche. On va donc gouverner avec le MR, puisque les Ecolos ont été sanctionnés par les Namurois".

08h13 "Ce n'est plus la Belgique, c'est la Côte d'Azur" Au vu des résultats, on a l'impression que le duo MR-Engagés, main dans la main, confirme bien son idylle aussi à l'échelon local. Voici l'analyse des résultats de notre référent politique, Martin Buxant:

08h02 Les résultats à Namur: un accord sans Ecolo C'est un ciel bleu-azur qui va se lever sur la citadelle ce lundi matin. Plus azur que bleu d'ailleurs puisque Maxime Prévot a explosé son score de voix de préférence avec 3.000 voix de préférence en plus par rapport au scrutin de 2018. La surprise, c'est vrai, c'est Écolo qui était dans la majorité ici depuis 18 ans et qui en est sorti dimanche soir. L'accord entre les Engagés et le MR a été signé aux alentours de minuit sans Écolo. Les Verts ont tenu une grande place durant la précédente législature, avec notamment une échevine de la transition écologique. Mais Écolo ne fera donc plus partie de cette majorité.

07h48 Les résultats dans les grandes villes du Hainaut A Charleroi, les socialistes obtiennent 43,7 % des voix avec 26 sièges sur 51. C'est vrai que le MR et les Engagés progressent. Ils obtiennent chacun 10 et 6 sièges, mais ce n'est pas assez que pour remettre en cause la domination des socialistes. À Mons, le bourgmestre socialiste sortant, Nicolas Martin, remporte la bataille, sa liste obtient 44,6 %, c'est-à-dire 22 sièges, à un siège de la majorité absolue. Malgré une belle progression, les Réformateurs n'obtiennent que 14 sièges. Le PTB devient la 3e force politique montoise devant les Engagés et Écolos. La liste de Nicolas Martin doit maintenant se trouver un partenaire pour former une majorité. À La Louvière, le PS perd sa majorité absolue. Les socialistes perdent 6 sièges au Conseil communal. Les Engagés, le MR et le PTB progressent. Mais Jacques Gobert, le bourgmestre socialiste, conserve son écharpe. Les socialistes conservent les grandes villes en Wallonie. La seule surprise, ici, dans le Hainaut, elle vient de Tournai, où les socialistes se retrouvent, cette fois-ci, dans l'opposition. Le parti du bourgmestre sortant, Paul-Olivier Delannois, reste en tête, avec un siège de moins. Mais le MR, les Engagés et Écolo ont négocié une coalition pour prendre le pouvoir. C'est donc la réformatrice Marie-Christine Marghem qui s'empare du maïorat.

07h45 Champions des voix de préférence Les élections communales sont celles où les électeurs se sentent plus proches des candidats, ce qui marque souvent de grands scores de voix de préférence. Cette année, les champions en la matière sont Maxime Prévot, à Namur, Bart De Wever, avec 60.000 voix de préférence à Anvers, où encore Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, avec 10.000 votes.

07h43 Pas de percée en Flandre pour la Team Fouad Ahidar La Team Fouad Ahidar n'a pas créé la surprise dimanche en Flandre à l'occasion des élections communales. La formation, qui en juin s'était hissée à la deuxième place dans le collège néerlandophone dans la capitale, n'a réussi qu'à prendre qu'un seul siège, et ce à Vilvorde. Fouad Ahidar avait déposé pour dimanche des listes dans plusieurs communes bruxelloises, mais également à Vilvorde, Anvers et Gand.

07h29 Georges-Louis Bouchez réagit Invité dans l'édition spéciale du bel RTL Matin au lendemain des élections communales, Georges-Louis Bouchez reste fier de la performance du MR, malgré la victoire du PS. "Je crois maintenant que les deux grands blocs de la ville doivent travailler ensemble, PS et MR, même si ça n'est pas mon alliance préférée. Nous sommes des démocrates et nous regardons les résultats", explique le président libéral.

07h23 Résultat surprise à Tournai: un accord sans le PS L'ex-ministre MR Marie Christine Marghem sera la prochaine bourgmestre de Tournai à la tête d'une majorité tripartite MR, Engagés, Ecolo, a-t-elle annoncé ce lundi sur les ondes de La Première. Arrivé premier mais en légère baisse, le PS de Paul-Olivier Delannois est ainsi renvoyé dans l'opposition. À l'issue du scrutin, le PS possédait encore 15 sièges. Mais la bonne tenue du MR (11 sièges, +1), la poussée des Engagés (7 sièges) et les 4 sièges d'Ecolo (-3) ont fait basculer la majorité. "Nous avons réussi à conclure un accord de majorité qui gérera Tournai", a affirmé Mme Marghem, qualifiant ce résultat surprise de "tout à fait extraordinaire", notamment pour elle qui siège au conseil communal depuis 30 ans. M. Delannois (6.768 voix) et la ministre sortante de la Défense Ludivine Dedonder (5.338 voix) ont remporté les plus gros scores personnels, devant Marie Christine Marghem (3.781 voix). Celle-ci réfute que le renversement de majorité constitue un déni de démocratie. "On peut être populaire mais n'être pas choisi démocratiquement pour que la ville vive un véritable changement".

07h02 Jette: la majorité sortante est reconduite La majorité sortante LB-MR/OpenVld-Ecolo/Groen est repartie pour six ans. Ses partenaires n'avaient fait aucun secret de leur intention en vue de la campagne électorale, sous réserve des résultats électoraux ont confirmé leur engagement dans ce sens dimanche soir, a-t-on appris au sein de la Liste de la Bourgmestre Claire Vandevivere. Ensemble, ces trois formations occupent 22 des 37 sièges du conseil communal. La liste LBJette emmenée par Claire Vandevivere est arrivée en tête. Bien qu'en baisse de 13,8 points, elle a obtenu 11 sièges, devant le MR-VLD emmené par le ministre régional du Budget Sven Gatz (7 sièges, +2). Ecolo-Groen est arrivé cinquième avec 4 sièges.

06h54 Liège: "Mettre en oeuvre des solutions" Annoncé en difficulté, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, va finalement rempiler. Il réagit après un mandat mouvementé. À lire aussi "Rattraper le temps perdu": discret après l'annonce des résultats, le bourgmestre de Liège annonce les chantiers pour la ville

06h52 Herstal: le PTB premier interlocuteur pour le PS À Herstal, en région liégeoise, la liste PS-H de Frédéric Daerden perd sa majorité absolue tandis que le PTB et le MR progressent. Le PTB apparaît comme le premier interlocuteur, a indiqué dimanche soir Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal. Passant de 19 sièges à 17, la liste PS-H de Frédéric Daerden perd sa majorité absolue. Face à elle, le PTB et le MR progressent, passant respectivement de 9 à 11 sièges et de 2 à 7 sièges.

06h51 Marche-en-Famenne: le bourgmestre détrôné Bourgmestre de la commune luxembourgeoise de Marche-en-Famenne depuis 1986, l'octogénaire André Bouchat perd le mayorat au profit de son premier échevin, Nicolas Grégoire. Alors que de nombreux pronostics le donnait une fois de plus vainqueur dans la course à l'écharpe mayorale, André Bouchat, s'est finalement incliné devant son premier échevin, Nicolas Grégoire, à l'issue du scrutin communal de ce dimanche. Le bourgmestre sortant a récolté 2.273 voix, contre 2.726 voix pour son colistier de 44 ans.

06h44 Watermael-Boitsfort: accord de coalition, David Leisterh en tête Les groupes MR-GM-Engagés et Écolo-Groen de la commune de Watermael-Boitsfort ont annoncé un accord pour continuer à gérer ensemble la commune, selon La Libre Belgique. Citant le chef de file libéral David Leisterh, sorti lui-même renforcé du scrutin, le quotidien précise que la prolongation du bail avec les Verts, mais dans un rapport de force modifié, permet de disposer d'une majorité plus confortable (20 sièges sur 29) que ne l'aurait été une coalition avec le PS (17 sièges sur 29). Qui plus est, les Verts ont réalisé le deuxième score de la commune. A la suite de cet accord, il semble qu'outre le poste de bourgmestre, le groupe MR-GM-Engagés se verra attribuer la plupart des échevinats les plus importants - urbanisme, logements, finances…- et que la présidence du CPAS et deux échevinats reviendront aux partis verts.

06h31 Accord de coalition à Anderlecht Il y a un accord à Anderlecht pour placer une coalition PS-Vooruit/MR-Engagés-CD&V-Open Vld aux commandes de la commune, ont annoncé ensemble leurs chefs de file, à savoir le bourgmestre socialiste Fabrice Cumps et la tête de liste MR-Engagés-CD&V-Open Vld Gaëtan Van Goidsenhoven. Ensemble, les deux listes ont obtenu 30 des 47 sièges du conseil. Selon ceux-ci, Fabrice Cumps restera bourgmestre. Gaëtan Van Goidsenhoven sera, lui, président du conseil communal.

06h21 Saint-Gilles: le PS et les Verts reprennent les commandes La Liste du Bourgmestre socialiste de Saint-Gilles, Jean Spinette et Ecolo-Groen ont décidé de reconduire leur union aux commandes de la commune pour les six prochaines années, a-t-on appris sur le coup de 4H00 du matin. La Liste du bourgmestre emmenée par Jean Spinette a remporté les élections dans cette commune bruxelloise. Bien qu'en baisse, celle-ci a obtenu 33,8% des voix et 13 sièges sur 35 (-4). Le PTB est arrivé en deuxième position avec 24,4% (9 sièges, +5), juste devant Ecolo-Groen, crédité de 23,2% des voix et 8 sièges (-3), ce qui rendait possible la reconduction de la coalition sortante.

06h19 Jean-Michel Javaux perd son mayorat à Amay Dans la commune liégeoise d'Amay, le PS entend ouvrir les discussions avec Les Engagés pour former une coalition au conseil communal, a indiqué le président des socialistes locaux, Samuel Moiny, dimanche soir. Les écologistes ont perdu la majorité absolue à Amay lors des élections communales. Le PS devient le premier parti de la localité, avec 39,57% des voix."La première hypothèse de travail pour former une coalition sera d'ouvrir les discussions avec l'autre force politique qui sort gagnante de ce scrutin, c'est-à-dire Les Engagés qui étaient absents de la politique amaytoise depuis de longues années et qui reviennent en force", a déclaré M. Moiny. Les Engagés arrivent troisièmes à Amay avec quatre sièges (16,32%). Interrogé si le parti Osons Ensemble, liste sans étiquette Ecolo et poussée par Jean-Michel Javaux, est un interlocuteur envisageable en vue de la formation d'une majorité, M. Moiny a répondu qu'à l'heure actuelle Les Engagés restent la piste privilégiée. "On avisera en fonction des discussions". "Aujourd'hui l'hypothèse de travail n'est pas d'ouvrir les discussions à Osons Ensemble qui perd un nombre important de sièges au conseil communal. On reçoit un signal de l'électeur clairement défavorable à ce niveau-là", a encore assuré le président du PS d'Amay.

06h18 Charleroi: le PS conserve sa majorité absolue Le PS a conservé dimanche à Charleroi sa majorité absolue. Il a récolté 43,69% des voix et a totalisé 26 sièges sur les 51 que compte le conseil communal. Dans le même temps, le MR et Les Engagés ont progressé, le PTB s'est maintenu et Ecolo s'est écrasé perdant au passage l'ensemble de ses représentants au conseil communal. Depuis les élections de juin, des doutes existaient sur les chances du PS de conserver sa majorité absolue à Charleroi face à la concurrence du MR et des Engagés. Dimanche, les deux partis ont progressé, remportant respectivement 10 et 6 sièges, mais n'ont pas été en mesure de remettre en question la domination socialiste. Par rapport à son score de 2018, le PTB est en légère hausse avec 17,56 % des voix . Celle-ci toutefois ne lui permet pas de récolter un siège de plus des 9 sièges qu'il avait alors obtenus. Annoncé en difficulté, Ecolo a vécu un dimanche difficile dans la métropole. Avec 3,16% des voix, il a perdu ses trois représentants au conseil communal. Entre 2018 et 2024, il a fait partie de la majorité communale avec le PS et C+ (une liste apparentée à l'ancien cDH).

06h04 Bruxelles annonce sa majorité Les listes PS-Vooruit, MR+ et Engagés ont conclu un accord pour constituer une coalition pour la prochaine mandature communale à la Ville de Bruxelles, a annoncé lundi le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. L'accord a été obtenu au terme de plusieurs heures de négociations.