Le vote n'est plus obligatoire en Flandre: quel impact sur la participation? Voici les premières conclusions

Plusieurs bourgmestres confirmaient d'ailleurs -de manière officieuse- dimanche à la mi-journée la tendance actuelle qui suscite déjà pas mal d'émoi en Flandre.

"Je suis surpris", réagit ainsi le politologue de l'UGent Herwig Reynaert. "Parce qu'il s'agit d'élections locales. J'avais pensé que les chiffres de participation seraient plus élevés. C'est le niveau de pouvoir le plus proche des gens. Ceux-ci peuvent décider pour leur propre commune. Et ils connaissent souvent beaucoup de gens sur les listes".

La Flandre n'est pas la seule région d'Europe où l'obligation de vote a été supprimée. D'autres entités ont précédé la Flandre dans cette voie. Mais ces expériences étrangères montrent que la suppression de l'obligation de vote a rarement eu un impact si rapide.