Les Engagés sont-ils "scotchés au MR" pour les élections communales? "Ça me fait rire", répond Maxime Prévot

Les élections communales approchent à grands pas et Les Engagés espèrent faire tout aussi bien, voire mieux, que le 9 juin. A ce propos, Martin Buxant a demandé à Maxime Prévot, ce dimanche, s'il donnerait des consignes aux élus de son parti. "Est-ce que vous leur donnez comme consigne de s'allier en priorité avec ceux du MR pour faire un duplicata de ce qui se passe en région wallonne ?", lui a demandé Martin Buxant.

Maxime Prévot répond sans hésitation : "Pas du tout". Le président des Engagés, réfute que son parti soit "scotché au MR" : "Non, d'ailleurs, ça me fait rire parce que pendant des années, on a prétendu que nous étions scotchés au PS parce que nous travaillions avec le PS. Maintenant, parce que nous travaillons avec le MR, on prétend qu'on est scotché au MR", assure l'invité de Martin Buxant. "Moi, je ne suis à la remorque de personne. Je suis juste scotché à mes valeurs, à faire en sorte avec nuance, avec combativité, sans faire plein d'esbroufe dans la presse, d'obtenir des résultats", insiste-t-il.