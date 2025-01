Les habitants de Celles à nouveau appelés aux urnes ce dimanche: la liste de Michaël Busine (LB-OC) largement en tête

On apprend ce dimanche soir que la liste du bourgmestre sortant Michaël Busine (LB-OC) remporte 45,28% des voix, suivie de celle des Engagés avec 27,31% des votes. Celles Demain obient 22,09% des votes et Celles Moments 5,3%.

Un scrutin auparavant invalidé

Le 25 novembre, le Conseil des élections locales a annulé les élections communales dans cette entité rurale proche de Tournai, comptant moins de 6.000 habitants. Lors du scrutin invalidé, la liste du bourgmestre sortant Michaël Busine (LB-OC) avait raté la majorité absolue de 18 voix. Deux autres listes, "Les Engagés" et "Celles Demain", avaient rapidement annoncé un accord, s'appuyant sur une courte majorité de neuf sièges contre huit. L'écharpe de bourgmestre devait alors revenir à Jean Delestrain.

La liste LB-OC et la liste "Celles Moment" avaient cependant déposé des recours. Elles avaient identifié une quarantaine de procurations avec des problèmes de signature, des ratures ou des documents manquants. Selon les plaignants, les procurations litigieuses étaient susceptibles d'avoir fait pencher la balance dans ce scrutin serré.

Le Service public de Wallonie a confirmé des irrégularités et leur potentielle influence sur la répartition des sièges. Organe composé des gouverneurs des provinces et d'experts, le Conseil des élections locales a suivi cet avis et décidé d'annuler les résultats du scrutin. Selon l'analyse de ce Conseil, 22 procurations sur 215 ne remplissaient pas tous les critères fixés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Or, 18 voix suffisaient pour faire basculer la majorité.

Les électeurs de Celles ont donc été convoqués pour revoter ce dimanche 12 janvier. Quatre listes étaient présentées: "Les Engagés", LB/OC (liste du bourgmestre et objectif citoyen), "Celles Demain" et "Celles Moment". Cette dernière compte cinq renforts et passe de dix à quinze candidats. Elle vise à obtenir au moins un siège, ce qui n'avait pas été le cas en octobre. Monter au conseil communal permettrait à "Celles Moment" de jouer les "trouble-fêtes", en l'absence de majorité absolue.