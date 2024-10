"Les jeux sont faits": avant l'annonce des résultats officiels, Karine Lalieux "s'occupe"

Comment les candidats passent-ils le temps avant l'annonce des résultats?

C'est une journée importante pour les candidats (…) enfin on peut profiter. On peut profiter d'un vrai petit déjeuner à l'aise, sans devoir courir pour aller faire campagne. Et puis, une grande balade et un film. On s'occupe la journée, parce qu'à partir de maintenant (l'après-midi), on va attendre les résultats et voir comment on avance dans la soirée.

Vous semblez sereine...

Les jeux sont faits. On a mené campagne avec une très belle liste. On a fait une campagne de proximité, on connaît la force des socialistes dans les campagnes de proximité. Et puis, on avait un bilan, un beau projet. Donc, on estime et on espère que les citoyens nous ont fait confiance.