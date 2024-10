"Nous pourrions y aller seuls, mais on ne le fera pas": le PS pourrait-il gouverner avec le MR à Charleroi?

"On a une majorité absolue, donc théoriquement, on pourrait aller seuls, mais ce n'est pas la philosophie qu'on a. On travaille bien en équipe, je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans le fait d'ouvrir sa majorité, même quand elle est absolue", a-t-il précisé.

Avant de poursuivre: "Demain, on commencera les discussions avec les partenaires potentiels. Avec deux critères, d'abord, des partenaires les plus progressistes possible et ensuite des partenaires qui se retroussent les manches parce qu'il y a beaucoup de boulot à Charleroi."

Progressistes et donc sans les libéraux (arrivés deuxièmes, ndlr)? Pas forcément, répond le futur bourgmestre qui dit ne pas avoir d'exclusive. "Avec tous les partis, le but c'est vraiment de faire le meilleur projet pour les Carolos."

Carolos qui ne seront pas plus taxés assure le socialiste sur notre plateau. Pour combler la dette de la ville, Thomas Dermine compte, entre autres, sur la venue "de nouveaux habitants": "Quand vous attirez de nouveaux habitants, ce sont des contributions additionnelles."