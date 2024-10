Sécurité, environnement: quelles sont les principales préoccupations des électeurs belges?

Mais en région bruxelloise, l'une des thématiques principales reste l'environnement. Comme 40 % des Bruxellois, Mathieu veut penser à ses futurs enfants. "Le vivre-ensemble, c'est une question vraiment importante en ce moment. Et puis toutes les questions écologiques aussi, l'environnement, parce qu'on sent bien qu'on a besoin de repenser tout ça".

Ce matin, dès 8h, de nombreux Belges ont fait la queue. Et derrière chaque vote, il y a une préoccupation concernant l'avenir de la commune. Et pour un Belge sur deux, la sécurité est une priorité. "On a beaucoup de drogue, beaucoup d'agressions, donc il faut que ça change", peut-on entendre.

Cependant, d'autres perdent foi en la politique, et ce même à 77 ans. "Le monde politique me dégoûte de plus en plus, qu'il soit au niveau communal, fédéral ou régional. Je ne sais même pas pour qui je vais pouvoir voter aux provinces, je n'y connais plus rien".

Au total, 50 % des Belges trouvent que les lieux de décision gèrent mal les thématiques qui préoccupent les citoyens.