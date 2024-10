"Trompe-l'oeil", "Attaque aux familles": l'opposition réagit à l'annonce du budget wallon

Les gouvernements wallon et communautaire ont dévoilé leur budget 2025, mettant en avant de nouvelles politiques tout en annonçant des économies à réaliser. Une présentation qui suscite des critiques, notamment de la part de Christie Morreale (PS) et Germain Mugemangango (PTB).

Les gouvernements wallon et communautaire ont présenté de concert leur budget 2025, marqué par le financement d'une série de politiques nouvelles mais aussi par des économies à réaliser. La cheffe de groupe du PS au parlement wallon, Christie Morreale, a réagi à cette annonce. "On n'a toujours aucune information sur comment ils vont atteindre l'équilibre d'ici 2029', dit-elle. "La présentation, c'était un budget en trompe-l'œil. Et faire un budget après les élections communales, c'est en soi un manque de transparence. Ca continue à rester flou. On ne sait pas comment ils vont faire les économies qu'ils annoncent."

Comment, selon elle, cela va-t-il impacter la population? "Ca ne va pas relancer la Wallonie. La Wallonie, elle a besoin d'emplois, elle a besoin d'économies. Et là-dessus, il y a eu zéro information. On n'a même pas prononcé une seule fois le mot emploi", dit-elle. "En termes économiques, à part dire qu'on allait couper dans les dépenses de secteur économique, on n'a pas dit comment on allait le redéployer. Qui va soutenir les travailleurs? Ça va les impacter comment ?"