Elio Di Rupo en visite à l'Institut de pathologie et de génétique à Gosselies

Le groupe IPG mène des activités en anatomopathologie, en génétique, en biologie moléculaire et cellulaire et en microbiologie moléculaire. Il est constitué de deux sociétés: l'IPG (ASBL) et sa filiale Seqalis.

Spécialisé dans les diagnostics humains médicaux, l'Institut de pathologie et de génétique emploie plus de 330 personnes et réalise plus de 350.000 analyses par an pour le compte d'hôpitaux wallons et bruxellois notamment.

Le ministre-président wallon a eu l'occasion de visiter différents laboratoires sur place lors de son déplacement. La structure en compte notamment un dédié au covid où sont quotidiennement réalisées des analyses PCR et de séquençage pour le dépistage des variants.