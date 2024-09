En tête de la Liste du Bourgmestre, Vincent De Wolf brigue un nouveau mandat à Etterbeek

Celle-ci rassemble des candidats du Mouvement Réformateur, du CD&V, de l'Open VLD, et pour un tiers, des figures issues de la société civile.

Maryam Matin Far, échevine de l'Action sociale, occupe la deuxième position, devant Arnaud Van Praet, président du CPAS, ce qui marque l'engagement de la liste à "maintenir des réponses locales aux défis sociaux et à promouvoir le bien-être et l'émancipation sociale de chacun".