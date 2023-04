Environ une personne sur six dans le monde atteinte d'infertilité

Les taux sont comparables dans les pays riches, à revenus intermédiaires ou pauvres. "L'infertilité ne fait pas de discrimination", affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il appelle à augmenter "l'accès aux soins relatifs à la fertilité" et à faire en sorte que "cette question ne soit plus mise de côté dans la recherche et les politiques de santé". Des moyens sûrs, efficaces et abordables doivent être garantis, selon lui.