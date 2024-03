Eruption volcanique en Nouvelle-Zélande: les victimes dédommagées

Les sociétés de tourisme et gestionnaires de l'île de White Island en Nouvelle-Zélande, où l'éruption d'un volcan en 2019 a coûté la vie à 22 personnes, ont été condamnées à payer aux victimes 5,6 millions d'euros de dommages, a tranché un tribunal d'Auckland vendredi.

Les cinq compagnies en charge de l'excursion de 47 touristes vers l'île volcanique le jour de l'éruption ont été condamnées à verser 10 millions de dollars néo-zélandais (5,6 millions d'euros) aux victimes et à leurs familles.

Les sociétés de tourisme et gestionnaires de l'île, Whakaari Management Limited, ainsi que White Island Tours et la société d'hélicoptères Volcanic Air Safaris, ont de plus été condamnées à des amendes.

L'institut GNS Science, qui surveille les volcans néo-zélandais, a aussi été condamné à une amende.

Les dommages sont "une reconnaissance symbolique" des souffrances des victimes, a déclaré le juge Evangelos Thomas du tribunal de district d'Auckland.