“On est choqués”: Ecolo fustige le report de la prochaine échéance de la zone basses émissions à Bruxelles

Les négociateurs francophones bruxellois se sont accordés sur un dossier jugé urgent, à savoir l'entrée en vigueur de la prochaine phase de la zone de basses émissions (LEZ). Elle devrait avoir lieu en 2027 au lieu de 2025. Les Verts sont en désaccord total avec cette décision, jugeant que Les Engagés, le MR et le PS mettent la santé des Bruxellois au second plan.

Le report de l'entrée en vigueur des prochaines mesures liées à la zone de basse émission à Bruxelles annoncé par Engagés, MR et PS, est un signal déplorable adressé aux familles, aux parents et aux enfants qui vivent à Bruxelles, quelques jours à peine après la rentrée scolaire, a dénoncé dimanche soir Ecolo.

Un non sens pour les verts

En Belgique, la pollution de l'air est à l'origine d'environ 9.000 décès prématurés par an. En 2018, le gouvernement bruxellois de l'époque (PS-Engagés) avait établi un calendrier de mise en place d'une Zone de Basse émission pour réduire l'accès de la ville aux véhicules trop polluants, définitivement adopté par le gouvernement sortant, et renforcé, grâce à Ecolo... Aujourd'hui, nous apprenons que le PS, le MR et Les Engagés (ex-cdh) vont porter ensemble un texte pour détricoter le calendrier de la Zone de Basse Émission.

"Je pense à Anissa, cette maman avec qui j'ai parlé à Forest, qui me parlait de son fils asthmatique. Elle me disait qu'elle n'était pas sûr de pouvoir continuer de vivre à Bruxelles à cause de la mauvaise qualité de l'air. ça nous choque que ces trois partis ont décidé de laisser de côté la santé des Bruxelloises et des Bruxellois", déplore Marie Lecocq, co-présidente d'Ecolo.

s'opposer aux objectifs climatiques européens

"Cette manœuvre politicienne vient ruiner les efforts des Bruxellois·es pour préserver la santé de leurs enfants et de leurs ainé·es mais également les publics plus précarisés, et s'opposer aux objectifs climatiques européens qui visent la neutralité carbone à l'horizon 2050", a réagi Ecolo dimanche soir, par voie de communiqué.