Eva De Bleeker est la nouvelle présidente de l'Open VLD: "Une nouvelle ère libérale a débuté"

Eva De Bleeker devient la nouvelle présidente de l'Open VLD, ayant remporté 56% des voix, a annoncé le président sortant Tom Ongena au siège du parti libéral flamand à Bruxelles. Les libéraux flamands devaient choisir leur nouvelle présidence ce samedi, entre Mme De Bleeker et Vincent Verbeecke.

Un premier tour réunissant huit candidats n'avait pas permis la semaine dernière d'élire à la majorité des suffrages un nouveau président. Un second tour était dès lors organisé ce samedi, entre les deux personnes arrivées en tête, soit l'ancienne secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs du gouvernement d'Alexander De Croo, Eva De Bleeker, et l'ancien porte-parole de Gwendolyn Rutten, Vincent Verbeecke.