Les candidats à la présidence de l'Open VLD ne veulent pas dépanner

L'Open VLD n'interviendra pas dans les négociations en cas d'échec de la formation d'un gouvernement fédéral, ont déclaré lundi matin les deux candidats à la présidence de la formation libérale flamande, Eva De Bleeker et Vincent Verbeecke. Groen ne dit pas "non" a priori mais son éventuelle participation dépendra du projet et n'est pas à l'ordre du jour.