Fenerbahçe et Schio s'imposent en fin de 1er tour

Menées après le premier quart-temps (29-21), les Turques ont pris la tête avant la pause (43-46) et ont réussi à décrocher un 12e succès en 14 rencontres.

Meesseman a joué 30:33, terminant avec 17 points, 7 passes et 6 rebonds.

Fenerbahçe remporte ce groupe avec 26 points devant Prague (24), Valence (23) et Bourges (22). Ces quatre équipes sont qualifiées en quarts de finale. Polkowice (22), Bologne (19), Szekszard (17) et l'Olympiacos (15) sont éliminés.

Dans le groupe B, Schio a dominé Sopron 81-50. Les Italiennes menaient 36-29 à la pause. Kim Mestdagh a joué 21:31 pour 5 points, 7 rebonds et 3 assists.

Schio (24 points) termine deuxième de cette poule, derrière Mersin (24), qui a battu Kangoeroes Malines 69-62 plus tôt dans la journée. Salamanque (23) et Sopron (22) avancent aussi en quarts. Gérone (21), Miskolc (20), Landes (18) et Malines sont éliminés.

Les quarts de finale se joueront au meilleur des trois matchs entre le 14 et le 22 mars. Fenerbahçe rencontrera Sopron et Schio jouera contre Valence. Prague/Salamanque et Mersin/Bourges complètent le tableau. Les équipes les mieux classées lors de la phase de groupes évolueront à domicile lors du premier et de l'éventuel troisième match.