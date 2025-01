Formation fédérale: les négociateurs de l'Arizona à nouveau réunis ce samedi

Une nouvelle réunion entre les négociateurs N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V a débuté ce samedi en début d'après-midi. L'objectif est toujours d'avancer pour espérer former un gouvernement fédéral d'ici la fin janvier. La semaine prochaine, Bart De Wever est attendu chez le Roi.

Les négociateurs N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V se sont retrouvés ce samedi vers 14h00 pour se pencher une nouvelle fois sur des propositions de réformes économiques. Les discussions devraient se prolonger jusqu'à 22h00.

Jeudi et vendredi, ils avaient discuté de réformes en matière d'emploi, de pensions et d'impôts visées par les partis qui constitueraient une coalition Arizona. Des pourparlers qui se sont bien déroulés, a confié une source. Le fait que les négociateurs se sont quittés plus tôt que prévu vendredi s'explique par d'autres engagements liant certains d'entre eux.