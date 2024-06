Gatz exclut toute majorité avec la Team Fouad Ahidar

Le ministre et chef de file de l'Open VLD à Bruxelles Sven Gatz exclut toute alliance avec la Team Fouad Ahidar pour former une majorité dans la capitale.

M. Gatz s'était présenté en 1999 avec Fouad Ahidar sur une même liste mais celui-ci "a glissé au fil des ans de plus en plus à gauche, et un peu plus encore vers la religion. C'est sa liberté mais ça n'est pas ma tasse de thé. Former une majorité avec sa 'Team' n'est donc pas dans mes projets", indique vendredi le libéral sur son blog.

Le MR et la N-VA ont également déjà exclu formellement tout gouvernement avec les élus de la Team Ahidar, deuxième plus grande formation côté néerlandophone à Bruxelles avec trois députés.