George-Louis Bouchez va-t-il être nommé ministre des Affaires étrangères? "C'est une possibilité"

Hadja Lahbib, la nouvelle commissaire européenne belge, prendra ses fonctions dès le 1er décembre. Qui prendra son rôle de ministre des Affaires étrangères ? Pour le moment, rien n'est fait, mais tout est possible, d'après Georges-Louis Bouchez.

Pourrait-il, lui-même, endosser ce rôle ? Le président du MR ne l'exclut pas, "tout reste possible, ça reste une possibilité", répète-t-il, sourire aux lèvres.

Qui deviendra ministre des Affaires étrangères, pour remplacer Hadja Lahbib, nouvelle commissaire européenne ? Interrogé, Georges-Louis Bouchez reste pour le moment plutôt évasif : "Tout reste possible à ce stade", nous répond-il. "On prendra une décision d'ici samedi", complète le libéral.

"L'idée, c'est de voir également l'évolution de l'Arizona. On est en pleine discussion budgétaire, on est sur des tableaux... Si ça se passe bien, alors cela veut dire que le gouvernement pourrait se faire rapidement et dans ce cas-là, il ne sera pas nécessaire de procéder à un remplacement", assure Georges-Louis Bouchez.

Les négociations semblent, d'ailleurs, se porter bien : "À ce stade, je vous dirais que c'est toujours 9 sur 10", mais le budget est "un grand morceau devant nous". "Normalement, on a une séance plénière dans les prochains jours. Ce moment-là va vraiment être décisif pour déterminer la suite".

À lire aussi Les colères de De Croo, Magnette a voulu remplacer Bouchez: les coulisses de la Vivaldi dévoilées

Il conclut : "Même si ça ne devait pas être un remplacement dans l'immédiat, il est certain qu'on ne peut pas avoir un pays sans ministre des Affaires étrangères sur une longue période".