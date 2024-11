Grand baromètre: la "normalisation" du PTB est en route, voici ce que pensent les Belges de ce parti

Dans le Grand baromètre RTL info Ipsos Le Soir, nous nous sommes penchés sur ce que pensent les Belges du PTB. Le parti d’extrême gauche est monté dans des majorités à Mons, à Forest, et ce sera bientôt le cas à Molenbeek et peut-être a Schaerbeek. L’idée, comme le demande la droite, le MR en tête, d’imposer un cordon sanitaire autour du PTB, ne fait pas recette du tout : seuls 28% des flamands et 35% des Wallons et des Bruxellois sont pour.