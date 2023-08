GSK Wavre lance les travaux de son unité de lyophilisation de vaccins

Un bâtiment existant, de 9.000 mètres carrés, va être rénové et une extension de 7.200 mètres carrés est prévue. Plusieurs activités seront rassemblées sous un même toit, afin de développer un processus de fabrication plus fluide et plus intégré, explique Rudi Roselen, vice-président des opérations de production de vaccins GSK en Belgique.

L'investissement et la construction n'entraîneront pas dans l'immédiat une hausse des effectifs sur le site wavrien où plus de 6.000 personnes sont actives. "Nous faisons déjà de la lyophilisation", détaille une porte-parole de GSK. "Il s'agit de rendre les lignes plus performantes et d'améliorer la garantie de qualité. La demande en vaccins lyophilisés augmente et il faut donc augmenter les capacités."