Hadja Lahbib s'exprime pour la première fois en tant que commissaire européenne: voici ses différentes missions pour gérer les crises

Hadja Lahbib a accordé sa première interview en tant que commissaire européenne à Martin Buxant ce jeudi matin. Son portefeuille au sein de la Commission européenne est la préparation et la gestion des crises, et l'égalité.

Que répondez-vous à ceux qui pourraient dire que "c'est assez léger"?

"Si vous pensez que l'égalité des genres, l'inclusion des handicapés, la protection des droits fondamentaux des LGBTQIA+ ou la gestion des crises humanitaires plus nombreuses... Si vous pensez que la préparation et la gestion des pandémies, des guerres, des attaques terroristes, c'est faible... Je ne comprends pas ce qui est le plus important... Serai-je un "poids lourd" de cette Commission européenne? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. On a tendance à dire que c'est l'économie, l'industrie, la compétitivité... Mais qu'est-ce que la compétitivité et l'industrie si une pandémie arrive? Rappelez-vous le prix que nous avons payé car nous n'étions pas prêts pour la pandémie. Mon rôle sera de préparer l'Union européenne et le monde entier. Car nous sommes sollicités par d'autres pays, par exemple la RDC qui a fait face à une épidémie de mpox, et nous avons été les premiers en septembre à apporter les vaccins."