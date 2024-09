"Il ne faut pas être plus catholique que le pape" sur les exportations d'armes

En matière de licence d'exportation d'armes, le libéral a appelé à ne pas être "frileux" ni à avoir "des états d'âmes alors que d'autres sur la scène internationale n'en ont pas". "On ne doit pas être plus catholique que le pape", a-t-il lancé au micro de La Première (RTBF). "Et je le rappelle, l'industrie de la Défense, c'est d'abord pour protéger nos concitoyens."

Selon Pierre-Yves Jeholet, la politique d'exportation menée jusqu'ici par la Wallonie mettait "trop de contraintes à notre écosystème". "C'est une concurrence déloyale. Qui ont les marchés ? Des entreprises internationales ou même européennes dans nos pays voisins", a-t-il analysé.