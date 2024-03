Jannik Sinner surclasse Grigor Dimitrov en finale et devient numéro 2 mondial

Jannik Sinner a remporté l'Open de Miami de tennis dimanche aux États-Unis. L'Italien de 22 ans s'est offert le deuxième ATP Masters 1000 de l'année, joué sur surface dure et doté de 8.995.555 dollars. Le 3e mondial a pris le meilleur, sans jamais trembler, en finale sur le Bulgare Grigor Dimitrov, 12e mondial. Sinner s'est imposé en deux manches et 1h12 de jeu: 6-3 et 6-1.