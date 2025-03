"Joindre les actes à la parole": le PS s'engage dans une refondation et une réflexion "sans tabou"

Le PS lance un vaste chantier de réflexion "sans tabou" en Wallonie et à Bruxelles, avec des militants déterminés à redéfinir l'avenir du parti et de ses valeurs.

À Herstal, l'une des nombreuses villes mobilisées, l'ambiance est studieuse et engagée. Entre tables rondes et débats, la question de l’avenir du parti suscite de nombreux échanges. "Je dirais plutôt que les gens ne comprennent pas vers quoi ils vont", confie une militante, traduisant le flou qui entoure parfois les orientations à venir.

Ce samedi marque une étape cruciale pour le Parti Socialiste. Comme Écolo récemment et Les Engagés en 2022, le PS s'engage dans une profonde refondation, présentée comme "sans tabou". À Bruxelles et dans de nombreuses communes wallonnes, les militants et les citoyens sont invités à participer à des rencontres pour imaginer l’avenir du parti.

Au total, plus de cinquante événements similaires se déroulent ce week-end à travers la Wallonie et Bruxelles. L’objectif est clair : relancer le projet socialiste en s’appuyant sur les bases et les idéaux qui ont façonné l’histoire du parti, mais en les adaptant aux défis actuels.

Pour d’autres, c’est l’occasion de faire entendre des voix trop souvent oubliées. "Ce qui peut changer, c'est plus donner l'opportunité aux jeunes de parler", souligne une jeune participante. Un homme renchérit : "On doit joindre la parole aux actes absolument, il faut être honnête".

Un renouveau face aux tensions sociales et politiques

Lynda Reynders, co-organisatrice et militante socialiste, insiste sur l’importance de ce travail collectif : "C'est important qu'il y ait vraiment un témoignage et qu'on puisse se renouveler par rapport aux idéaux du parti. Et Partir sur des bases qui pourraient nous permettre d'encore mieux évoluer, et de les aider surtout..."

Dans un contexte européen marqué par la montée du populisme et une instabilité géopolitique grandissante, Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal, appelle à la vigilance : "On ne constate pas une montée claire, mais peut-être à travers des accents dans certains partis. Je crois qu'il faut être attentif à cela".

Selon lui, ce phénomène pourrait traduire un mal-être de la population.

Vers un changement de nom ?

La refonte ne devrait pas se limiter aux idées et aux pratiques. Le Parti Socialiste n’écarte pas non plus l’hypothèse de changer son appellation historique...

Un chantier de longue haleine qui s’étendra sur deux ans, et qui pourrait redessiner en profondeur l’identité de la formation socialiste.