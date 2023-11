La Belgique entre dans un consortium pour développer les SMR

Le gouvernement a décidé l'an dernier d'investir 100 millions d'euros dans la recherche et le développement de cette technologie nucléaire, considérée comme plus sûre et moins productrice de déchets. Même si le sujet demeure controversé au sein de la majorité Vivaldi, les SMR devraient faire partie du mix énergétique futur de la Belgique.

La recherche est menée en Belgique par le SCK-CEN de Mol qui se joindra à quatre partenaires internationaux pour accélérer le développement industriel des SMR: RATEN (Roumanie), ENEA et Ansaldo Nucleare (Italie) et Westinghouse (Etats-Unis).