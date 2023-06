La Belgique et les Pays-Bas signent un traité devant éviter la double non-imposition

Le texte, qui complète un précédent traité datant de 2001, ne porte toutefois que sur le seul impôt sur les revenus. Il doit offrir une plus grande clarté et sécurité pour les Belges et les Néerlandais qui habitent, travaillent et font des affaires par-delà la frontière.

"Il est important que ces personnes sachent précisément quel impôt elles doivent payer", a fait valoir le ministre Van Peteghem.

La Belgique a conclu des traités fiscaux avec une centaine de pays. Ceux-ci visent à éviter toute double imposition, mais aussi colmater toute échappatoire permettant d'éluder l'impôt.