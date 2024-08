La Belgique sera-t-elle la dernière à proposer un candidat commissaire européen?

Avec Bart De Wever qui se présente les mains vides chez le Roi ce jeudi soir, il est bien possible que la Belgique rate le délai fixé par Ursula von der Leyen. L'Allemande a écrit à chaque capitale, et son courrier a, en Belgique, atterri entre les mains du formateur. Les futurs partenaires de coalition sont, normalement, les plus légitimes pour choisir le futur commissaire belge. Le "job" a en effet son poids, non-négligeable, dans la répartition des postes à responsabilité entre partenaires de majorité (ministères, présidences d'assemblée, etc.).

En août 2019, c'est le gouvernement sortant, en affaires courantes, qui avait fini par "envoyer" Didier Reynders à l'Europe. Mais à l'époque la formation du gouvernement suivant n'était pour ainsi dire nulle part. Il n'y avait même pas encore de "formateur" désigné par le Roi, on en était encore à l'information, menée d'ailleurs par le même Didier Reynders en tandem avec Johan Vande Lanotte. Le fait que le gouvernement démissionnaire prenne la décision n'a pas fait l'unanimité, certains parlant même d'un vote à la Chambre pour valider le candidat. Il n'en sera rien, et le libéral a intégré l'équipe d'Ursula von der Leyen.

Actuellement, 21 États membres ont déjà répondu à l'Allemande. Pour cinq autres, il est déjà plus ou moins clair quelle personnalité sera proposée, selon un aperçu réalisé par Euronews. La Belgique pourrait donc bien faire office de dernier de la classe.