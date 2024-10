La bourgmestre de Forest annonce son départ d'Écolo

"Je vais siéger comme indépendante", annonce Mariam El Hamidine à La Libre . "Pendant tous mes mandats, j'ai fait en sorte que tous les Forestois et Forestoises soient respectés et traités sur un pied d'égalité. Je ne veux pas nommer un parti en particulier. Mais au lendemain des élections, les perspectives de majorité qui se dessinent à Forest sont contraires à mes convictions. J'ai toujours milité pour la cohésion sociale. Mais avec cette coalition, une partie de la population risque d'être oubliée. Je comprends les inquiétudes exprimées par les gens. Cette coalition ne représente pas les Forestois et les Forestoises de tous les quartiers et communautés."

Mariam El Hamidine était devenue bourgmestre en février 2022, en remplacement de Stéphane Roberti, en burn-out prolongé.

Elle avait annoncé son intention de ne pas briguer de nouveau le mayorat. "C'était mon choix par rapport à une série de choses qui m'appartiennent", justifie-t-elle pudiquement.