La Chambre adopte le quatrième volet du projet de loi "Justice" de Van Quickenborne

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière le quatrième volet du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" porté par le ministre Vincent Van Quickenborne. La majorité a voté pour. La N-VA, le Vlaams Belang, le PTB et DéFI ont voté contre. Les Engagés se sont abstenus. Ce vaste texte contient plusieurs mesures.