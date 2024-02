La Chambre valide la création d'un indice de réparabilité et de durabilité des biens

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière un projet de loi instituant un indice de réparabilité et de durabilité pour les biens.

Concrètement, pour les lave-linges, lave-vaisselles, aspirateurs, téléviseurs, ordinateurs portables et vélos, le vendeur ou le distributeur devra afficher un label obligatoire qui, initialement, permettra au consommateur de voir quel est le degré de réparabilité du produit et, à terme, offrira aussi une estimation de la durée de vie escomptée du produit.

Le projet de loi, porté par la ministre de l'Environnement Zakia Khattabi, a été adopté à l'unanimité, moins les abstentions de la N-VA et des Engagés.

Dans l'opposition, Vanessa Matz (Les Engagés) a regretté le fait que le texte "se contente de confier au gouvernement le soin d'élaborer les règles". "La loi française est beaucoup plus complète et couvre un éventail beaucoup plus large de questions liées à l'économie circulaire", a ajouté la députée. Elle a déposé sans succès 9 amendements.