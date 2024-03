La députée indépendante Victoria Austraet rejoint Ecolo

Lors du scrutin régional de 2019, l'Anderlechtoise, alors tête de liste de DierAnimal, s'était attirée 1.385 voix de préférence.

"Rejoindre la liste Ecolo représente la continuité logique de mon engagement politique. Depuis le début de cette législature, la collaboration et les échanges réguliers avec le groupe Ecolo, ont participé à mon action notamment en faveur de la cause animale et de la préservation des espaces naturels. Avec la sortie de l'élevage industriel et de la détention d'animaux en cage, la fin du gavage pour la production de foie gras et des mutilations en élevage,... Ecolo propose des mesures fortes pour lutter contre la détresse animale", estime Mme Austraet, citée dans un communiqué.