La différence entre travail et inactivité est déjà souvent de 500 EUR par mois

Dans la plupart des cas, la différence entre travail et inactivité en Belgique se monte déjà à 500 euros par mois, voire davantage, ressort-il d'une étude de l'université d'Anvers dont les journaux Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen se font l'écho mercredi.

Mieux rémunérer le travail et lutter contre les pièges à l'emploi sont des thèmes de la campagne électorale. Plusieurs partis, au nord comme au sud du pays, affirment que travailler doit toujours permettre de gagner au moins 500 euros de plus par rapport à une situation où la personne ne travaille pas.

Mais pour des chercheurs de l'université d'Anvers, c'est déjà pratiquement toujours le cas. Il y a des exceptions (demandeur d'emploi qui reprend le travail seulement à mi-temps ou moins) mais, dans la plupart des cas, les allocataires sociaux, demandeurs d'emploi, malades de longue durée et personnes porteuses de handicap gagneront plus en travaillant. Et souvent, la différence sera déjà de 500 euros par mois. Pour les personnes qui ont des enfants à charge, la différence entre le travail et l'inactivité peut en revanche être inférieure à 500 euros.