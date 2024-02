La Fondation contre le cancer a 100 ans et des ambitions

La Fondation contre le Cancer célèbre cette année son 100e anniversaire. A cette occasion, elle a dévoilé mercredi ses ambitions. Parmi celles-ci, la décision de consacrer un budget exceptionnel de 35 millions d'euros pour faire avancer la recherche scientifique et le lancement d'un appel pour un nouveau Plan National Cancer.

Actuellement, grâce aux progrès de la recherche scientifique et aux diagnostics précoces, près de 70% des personnes malades sont encore en vie 5 ans après leur diagnostic.

Près d'un homme sur trois et d'une femme sur quatre seront atteints d'un cancer avant l'âge de 75 ans, rappelle la Fondation. Et ces chiffres sont en augmentation. Près de 75.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. En 2030, ce nombre pourrait s'élever à 83.500, selon le Registre belge du cancer.

Aujourd'hui, la Fondation contre le Cancer se fixe pour objectif de favoriser une accélération de l'augmentation du taux de survie, en soutenant encore plus la recherche. Avec pour objectif de permettre d'augmenter le taux de survie de 10% d'ici 2040. Afin d'atteindre ce but, elle consacrera cette année 35 millions d'euros à la recherche, soit 10 millions de plus qu'en 2022.

En 2022, la Fondation contre le Cancer publiait un premier Baromètre belge du cancer qui démontrait, estime-t-elle, la nécessité d'un nouveau Plan National Cancer. En cette année anniversaire, la Fondation a l'intention de remettre la pression sur les pouvoirs publics à ce sujet.

La Ligue nationale belge contre le cancer a été fondée en 1924 par les docteurs Antoine Depage et Adrien Bayet, respectivement chirurgien et radiothérapeute, sous le haut patronage de la reine Elisabeth. La ligue deviendra plus tard la Fondation contre le cancer.