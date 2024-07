La liste des sénateurs cooptés est complète

Depuis 2014, le Sénat est composé de cinquante sénateurs issus des parlements des Communautés et Régions et dix sénateurs cooptés, six néerlandophones et quatre francophones, choisis par les partis. Ceux-ci prêteront serment jeudi.

Du côté francophone, deux des quatre sièges seront occupés par d'anciens députés bruxellois et fédéral: Viviane Teitelbaum (MR) et Malik Ben Achour (PS). Le PTB et les Engagés ont choisi deux personnalités de la société civile: Antonio Cocciolo, ancien président de la FGTB Charleroi, pour les communistes, et Marie-Claire Mvumbi, fondatrice du Collectif des familles monoparentales, pour les centristes.