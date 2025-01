"La partie la plus compliquée": les négociations fédérales ont repris, De Wever attendu au Palais ce mardi

Les négociations se poursuivent ce mardi pour tenter de former un gouvernement fédéral. Cette nouvelle réunion intervient alors que le formateur Bart De Wever est attendu au Palais à 16h00 pour un nouveau rapport de sa mission.

Depuis quelques jours, il n'y a plus que six personnes autour de la table des négociations. Il y a le formateur et président de parti Bart de Wever, Jan Jambon qui négocie pour le compte des nationalistes flamands de la N-VA, et les quatre autres présidents de parti: CD&V, Les Engagés, le Mouvement Réformateur et Vooruit, les socialistes flamands.