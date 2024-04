La passe à poissons de 700 mètres de long du site éclusier d'Ampsin-Neuville est terminée

La création de cette rivière, longue de près de 700 mètres, est l'une des mesures prises par la société pour favoriser le développement de la faune et de la flore. Cheminant autour de la centrale hydroélectrique de rive gauche, il s'agit de la plus longue infrastructure de la sorte en Wallonie.

Composée de différentes zones de profondeur et d'intensité de courant différentes, elle permettra d'offrir divers lieux de repos et de reproduction aux espèces. Un abri à martin-pêcheur a, par exemple, été installé en aval de la rive gauche, et une berge destinée aux hirondelles a été intégrée à la rivière.