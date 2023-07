La population carcérale a diminué à la prison de Mons

L'établissement pénitentiaire compte actuellement 386 détenus (343 hommes et 43 femmes), contre 424 avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du bourgmestre socialiste. La prison de Mons, datant du 19e siècle, a été pensée pour offrir 301 places, pour 274 hommes et 27 femmes.

La mesure communale "a permis de relâcher la pression et d'apaiser les choses", pointent les autorités montoises dans un communiqué. Toutefois, la situation y "reste extrêmement problématique et exige une réponse forte et concrète du ministre fédéral de la Justice", soulignent-elles.