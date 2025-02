"La tolérance zéro est de mise": des policiers resteront en renfort à Bruxelles "aussi longtemps que possible"... avant l'armée?

Le nouveau gouvernement fédéral veut recourir plus régulièrement aux militaires pour des missions de surveillance statique afin de pouvoir déployer plus de policiers dans les rues. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin (MR), dimanche dans De Zevende Dag (VRT). À l'entendre, la fusion des six zones de police à Bruxelles se fera quoi qu'il en soit, et même "le plus tôt possible".

Le ministre Quintin a discuté du déploiement du personnel militaire avec son collègue de la Défense, Theo Francken (N-VA). On parle ici de la surveillance des ambassades ou des centrales nucléaires, par exemple. Dès lors que cette surveillance serait assurée par l'armée, davantage d'agents de police pourraient être déployés dans les rues. Pour Bernard Quintin, la sécurité des citoyens dans les rues est une tâche qui incombe bien à la police, non à l'armée.