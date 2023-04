La Wallonie débloque 19 millions pour protéger la vallée de l'Ourthe des inondations

Dans ce cadre, quatre zones d'immersion temporaires seront créées aux alentours d'Esneux et de Tilff. Parmi celles-ci, la zone du 'Méry' à Esneux deviendra une zone verte comprenant des canaux, des chemins de promenade ainsi qu'un espace mémoriel aux victimes des inondations de juillet 2021.

Des reméandrations verront également le jour pour améliorer l'écoulement des eaux, tandis que des équipements de protection contre les inondations seront adaptés ou complétés, précise mercredi le cabinet du ministre wallon en charge des Infrastructures, Philippe Henry, au lendemain d'une visite sur le terrain.

Par ces investissements, la Région entend réduire sa vulnérabilité aux inondations; participer à la compensation des accélérations du ruissellement provoquées par l'activité humaine; restituer des liens pour la faune et la flore entre la rivière, ses berges et le lit majeur; améliorer le cadre de vie et la biodiversité en rendant à la berge son caractère naturel; favoriser la découverte de la nature et le tourisme respectueux de l'environnement et enfin créer une zone mémorielle de la crue de l'été 2021.