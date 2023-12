La Wallonie libère 10 millions pour la gestion à distance de ses infrastructures fluviales

"Ces aménagements techniques permettront d'améliorer le trafic fluvial, dont le transport de marchandises, moins coûteux et moins émetteur de CO2. Ils permettront notamment de diminuer les temps de parcours, de mieux contrôler le trafic mais surtout de maîtriser la gestion des risques en cas d'avaries, de crues et de préserver nos infrastructures", commente, dans un communiqué, le ministre régional des Infrastructures, Philippe Henry.

La SOFICO travaillera en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructure et le Centre Perex 4.0 pour réaliser les travaux d'équipement nécessaires à la télégestion des ouvrages d'art et d'écluses sur tout le réseau fluvial wallon.