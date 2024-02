La Wallonie réforme l'aide au secteur non résidentiel pour les audits énergétiques

La Wallonie a décidé de remanier les subventions qu'elle accorde au secteur non résidentiel pour la réalisation d'audits et d'études énergétiques. Concrètement, la réforme AMUREBA adoptée ce jeudi en 3e lecture par le gouvernement régional, fusionne les anciens dispositifs AMURE, UREBA et les chèques énergie.