A. Laaouej invite tout le monde à retrouver le sens des responsabilités

Le chef de file socialiste dans les discussions en vue de la formation d'une majorité à Bruxelles, Ahmed Laaouej, a lancé un appel au calme vendredi soir, dans le contexte du regain de tensions entre le MR et Groen, formations sorties en tête des élections régionales à Bruxelles et censées mener les tractations en vue de la formation d'un gouvernement.

La formatrice bruxelloise néerlandophone Elke Van den Brandt a indiqué vendredi qu'elle n'entendait plus négocier avec le MR sur les bases actuelles, à savoir sans la moindre prise en compte du projet des écologistes pour une ville verte et vivable pour lequel nombre de Bruxellois ont accordé leur suffrage. La ministre écologiste bruxelloise s'en est prise ouvertement au président "pyromane" du MR.

"J'invite tout le monde à retrouver le sens des responsabilités et son calme. Mais madame Van den Brandt doit aussi comprendre que le parlement ne peut pas être mis à l'arrêt, d'autant plus que les négociations n'ont pas encore commencé avec l'ensemble des partis et qu'aucun contrat n'est encore signé pour une majorité côté néerlandophone", a réagi pour sa part le président de la Fédération bruxelloise du PS.

Pour M. Laaouej, Elke Van den Brandt gagnerait plus à défendre ses idées et ses projets en s'asseyant à la table. "Voilà trois mois que nous avons voté. Nous devons régler les urgences, la LEZ et les primes d'isolation des bâtiments en sont deux. Nous avons pris nos responsabilités pour des gens inquiets et il faut aussi le comprendre", a-t-il commenté.